Tammy: "Je ne suis pas une grand-mère comme les autres" (vidéo)

Tammy, une grand-mère de 46 ans originaire de Floride, mène une vie que de nombreuses personnes considèrent comme extravagante. L'Américaine, propriétaire de plusieurs entreprises, est aussi très active sur les réseaux sociaux et sur OnlyFans. Lassée par les commentaires qu'elle reçoit sur TikTok et Instagram, elle a riposté en répondant à ses détracteurs lors d'une interview accordée à Truly.

La femme reçoit beaucoup d'attention, positive et négative, à propos de son apparence et dit que soit on "m'aime, soit on me déteste - il n'y a pas de juste milieu".



"Quand je reçois des réactions négatives, je me dis que ce n'est pas moi, mais eux et leur étroitesse d'esprit. Je sais que c'est mon choix et comment mon look vous affecte-t-il ? Faire ce choix a été le meilleur investissement que j'ai fait pour me débarrasser des gens faux".



L'Américaine qui a subi six augmentations mammaires décrit son look comme un mélange de Barbie et de Dolly Parton. La force de Tammy lui est venue après la perte de son plus jeune fils Matthew, qui a affecté et changé à jamais la dynamique familiale. "La perte de Matthew a changé mon point de vue sur certaines choses. Il faut toujours être gentil avec les gens et ne pas se soucier de ce que pensent les autres". Suite à cela, Tammy a développé ses activités de mannequinat, notamment OnlyFans, et a fait les opérations chirurgicales qu'elle avait toujours souhaitées. Tammy confie qu'elle aime passer du temps avec sa petite-fille et profiter de la vie.