Trop mignon: elle découvre son intérieur saccagé et trouve rapidement le coupable (vidéo)

Qui a donc mis sens dessus-dessous la cuisine et le salon de cette mère de famille?

Une maman a filmé et diffusé sur internet son réfrigérateur retourné et dévalisé puis son intérieur particulièrement sali par du chocolat répandu sur le sol et sur un sofa "vieux de deux mois" déjà bien abîmé… Un cambrioleur gourmand ? Une bête affamée ? Un compagnon négligeant ?

Non, un adorable enfant paisiblement retrouvé endormi sur ledit sofa, le visage plein de chocolat et visiblement la panse bien remplie! Comment lui en vouloir ?



Un enfant dévalise un frigo - Zapping Vidéo