Troquer une épingle à cheveux contre une maison? Le pari fou que s'est lancé cette Canadienne (vidéo)

Demi Skipper, une Canadienne, s'est lancée dans un projet complètement fou: parvenir, grâce au troc, à échanger des objets jusqu'à gagner une maison. Et elle est partie d'une épingle à cheveux au mois de mai 2020! Après 14 trocs, elle est aujourd'hui l'heureuse propriétaire d'une voiture, qu'elle pourra alors échanger jusqu'à tomber sur le Graal: une maison.

Ses trocs, Demi les filme et les partage ensuite sur ses réseaux sociaux sous le pseudo "Trade Me Project" afin de raconter son drôle de projet. Mais Demi n'a pas eu cette idée géniale toute seule: elle s'est inspirée du cas de Kyle MacDonald. Ce canadien avait réussi à troquer un petit trombone rouge contre une maison en 2006. Un pari fou qu'il s'était lancé en 2005 en contemplant les objets posés sur son bureau. Il avait alors remarqué un petit trombone rouge. Ni une ni deux, Kyle a alors l'idée de partir de ce petit trombone pour acquérir une maison, un an plus tard.

Kyle a commencé par échanger son trombone contre un stylo en forme de poisson, lui-même échangé contre un bouton de porte sculpté, lui-même troqué et ainsi de suite jusqu'à échanger le bon objet contre une maison, où s'installe Kyle en 2006, soit dans les temps prévus. Kyle a même fait de son histoire un livre, intitulé Un trombone rouge.

Demi s'est donc inspirée de son histoire pour essayer de remporter le gros lot. Elle commence par échanger son épingle à cheveux contre une paire de boucles d'oreilles, qu'elle troquera contre 6 verres à cocktails. Demi va échanger ces 6 verres contre un aspirateur qui a lui-même été troqué contre un snowboard. Demi va ainsi récupérer, au fil des trocs, un casque Bose, un MacBook Pro, un appareil photo Canon, des sneakers Offwhite, des sneakers Air Jordan 1, un Iphone 11 Pro, et enfin, une voiture.

Tout ça, et bien plus, en 1 an ! Et Demi n'a jamais été aussi prêt du but. On lui souhaite de réussir son pari fou et de la voir bientôt installée dans sa nouvelle maison !