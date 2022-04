Twitter lance une nouvelle fonctionnalité… Et il était temps!

L’annonce est tombée hier sur le Twitter de Twitter: la fonctionnalité "éditer" va enfin exister sur le réseau social! Oui, depuis le début de Twitter, il n’est pas possible de modifier son post à moins de le supprimer. Ce qui enlève de son authenticité, de son trafic et de sa viralité. C’est peut-être un détail pour certains, mais pour les" tweetos", ça veut dire beaucoup.

"Puisque tout le monde le demande… Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d’édition depuis l’année dernière!", a-t-on donc découvert ce mardi 5 avril sur le fil d’actualité de la plateforme.

Effectivement demandée depuis des années par les utilisateurs (dont Elon Munsk, qui vient de passer membre du conseil d’administration de Twitter), la fonctionnalité va d’abord être testée sur "Twitter Blue", une version premium et donc payante du réseau social. Le but est d’en tester l’efficacité et les limites pendant quelques mois avant de généraliser l’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité.