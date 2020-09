Un acteur de Bollywood assure boire de l'urine de vache chaque jour pour se protéger du coronavirus

Un acteur vedette de Bollywood, Akshay Kumar, a confié boire chaque jour de l'urine de vache, à laquelle un nombre croissant d'Indiens attribue des vertus thérapeutiques, y compris contre le coronavirus.



L'acteur est considéré comme un fervent partisan du parti du Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi. Celui-ci alloue des millions de dollars à la recherche sur des produits utilisant l'urine ou la bouse de cet animal, considéré comme sacré par les dévots hindous, pour lutter contre le diabète ou le cancer ou encore fabriquer du dentifrice. Aucune étude scientifique complète n'a validé ces propriétés curatives présumées.



Akshay Kumar, 53 ans, s'exprimait sur les réseaux sociaux lors d'une discussion en ligne pour promouvoir une émission télévisée avec l'aventurier britannique Bear Grylls. Dans l'émission, les deux hommes boivent du thé à la crotte d'éléphant dans une réserve indienne de tigres.

Une fête pour promouvoir ce breuvage



"Je n'étais pas inquiet", a expliqué Kumar à l'actrice Huma Qureshi durant la conversation. "Je prends de l'urine de vache chaque jour pour des raisons ayurvédiques, donc ça allait."



Beaucoup d'hindous absorbent de l'urine de vache pour ses vertus supposées pour la santé. Des membres du parti de M. Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), ont même prôné l'urine et la bouse de vache contre le coronavirus.



L'organisation nationaliste hindoue All India Hindu Mahasabha a organisé mi-mars une fête à New Delhi pour promouvoir ce breuvage contre la maladie Covid-19.

Le gouvernement de M. Modi comporte un ministère dédié au yoga et aux médecines traditionnelles comme l'ayurvédique. En juin, M. Modi a suggéré que le yoga pouvait aider à se doter d'un "bouclier protecteur" contre le coronavirus.



L'Inde compte 4,6 millions de cas de coronavirus et la maladie y a tué 76.000 personnes.