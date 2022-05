Un Australien pris à partie par un... kangourou qui lui donne des coups de poings (vidéo)

Cliff Dess, un Australien, a combattu pendant plus de six minutes un kangourou de très grande taille, après que l'animal s'en soit pris à ses chiens. L'homme s'en sort avec quelques bleus et égratignures, a-t-il expliqué mardi au média 9News.

Le mammifère, symbole du pays, s'est comporté de manière agressive lorsqu'il a aperçu les chiens de Cliff Dess. Ce dernier a alors tenté d'écarter l'animal avec un bâton, ce qui n'a fait qu'envenimer les choses... Le kangourou s'est mis a donner plusieurs coups de poings à l'Australien et l'a également mordu au doigt.

Le promeneur a finalement réussi à pousser l'animal au sol. Les images vidéo montrent le kangourou se relever immédiatement pour frapper à nouveau. Cependant, après environ six minutes, il a abandonné et est parti.

Plusieurs incidents impliquant des kangourous ont déjà eu lieu cette année en Australie. Une golfeuse a été blessée par un marsupial lors d'une partie, un adolescent a été jeté de son scooter et un habitant a été sérieusement blessé après un accident impliquant un kangourou à son domicile.