Un chiot kidnappé par un singe en Malaisie: "C'était très étrange" (vidéo)

Un chiot a retrouvé ses quatre pattes au sol après un voyage harassant de trois jours. Selon NewsFlare, un singe sauvage de Taman Lestari Putra, en Malaisie, a attrapé le chien de deux semaines dans la rue le 16 septembre et s'est précipité sur un poteau électrique voisin.



Les habitants de la région qui ont vu le primate attraper le chien noir et blanc et s'enfuir ont reconnu l'animal sauvage comme un membre d'un groupe de singes connu pour voler la nourriture des humains.



Inquiets du bien-être du chiot coincé en haut de l'échelle par le singe, sans eau ni nourriture, les habitants de Taman Lestari Putra, qui aiment les animaux, ont gardé un œil sur le primate et le chien.





"Le chiot semblait fatigué et las, mais le singe ne semblait pas lui faire de mal. Le singe tenait simplement le chiot pendant qu'il se déplaçait", a déclaré Cherry Lew Yee Lee, un spectateur, à NewsFlare.



"On aurait dit qu'il traitait le chiot comme un ami ou comme son bébé, c'était très étrange. Cependant, nous devions quand même sauver le pauvre chien car il semblait être affamé", a-t-elle ajouté.



Cherry et plusieurs autres personnes ont essayé pendant trois jours d'amener le singe à libérer le chiot, mais à chaque fois qu'ils s'approchaient du singe, l'animal se retirait en haut d'un poteau électrique ou dans les arbres voisins avec le chien.



Le 18 septembre, un groupe d'habitants s'est uni pour effrayer le singe, ce qui a amené l'animal à lâcher le chiot. Le groupe a récupéré le petit chien et n'a constaté aucune blessure grave. NewFlare rapporte également que le singe est sorti indemne de l'incident.



Après ce sauvetage, un habitant de la région a pris le chiot en charge, l'a adopté et l'a baptisé Saru.