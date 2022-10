Un couple abandonne la vie urbaine pour vivre dans une yourte en plein désert: il raconte sa vie sans réseau sur...Instagram

Un couple qui a fui la vie en ville pour vivre hors réseau dans une yourte est complètement autosuffisant et alimente sa maison à 30 000 euros grâce à des déchets humains et des panneaux solaires.



Whitney Newkirk, 33 ans, et son mari, Trent, 26 ans, ont quitté Milwaukee, dans le Wisconsin, à plus de 3 000 km de là, pour s'installer dans le parc national de Joshua Tree, en Californie, en août 2020.



Les amoureux ont installé leur yourte le désert d'un parc national américain. Le couple, désormais complètement autonome, affirme recycler ses propres déchets humains pour alimenter sa gazinière. Le duo, qui vit dans le désert, n'est pas relié au réseau électrique et s'alimente en électricité grâce à des panneaux solaires qu'il a lui-même installés, le système complet coûtant 12 000 euros.



Ils racontent leur mode de vie hors réseau sur les réseaux sociaux. Après deux ans de vie dans la yourte, Whitney a déclaré que la civilisation ne lui manquait jamais. "J'aime les gens, mais je n'aime pas les grandes foules".





Après avoir abandonné la vie de bureau il y a plus de deux ans, lorsque Trent a perdu son emploi à cause de la pandémie, le couple a voyagé dans les parcs nationaux américains avant de s'installer en Californie. Le parc national Joshua Tree comprend deux déserts, le Sonoran et le Mojave.



En mars 2021, le couple a acheté un terrain de 2,3 acres pour 8 000 dollars afin de construire sa nouvelle maison. Ils ont également acheté leur yourte conçue sur mesure et investi dans un réservoir d'eau pour commencer.



La yourte a nécessité trois mois de conception et de planification. Il a fallu une autre année de rénovation pour transformer la yourte en un espace habitable avec une salle de bains et une cuisine fonctionnelles.



Maintenant qu'elle a pratiquement terminé son projet, Whitney dit qu'elle a l'impression d'être au sommet du monde.



"La meilleure façon de décrire le sentiment que j'ai ressenti lorsque nous avons terminé est que j'avais littéralement l'impression de me tenir au sommet du Mont Everest", a-t-elle déclaré.



"Maintenant, nous nous sentons tellement plus libres financièrement et plus proches de la nature".





Ils disent que le voyage les a aidés à mieux comprendre la nature et a été incroyablement enrichissant. "Nos moments heureux dépassent les mauvais d'un million de fois".



Trent travaille à domicile comme ingénieur en conception mécanique pour une nouvelle entreprise, tandis que Whitney gère les comptes sociaux du couple où ils documentent leur mode de vie hors réseau.



Whitney a révélé qu'ils ont dû s'habituer à vivre avec moins d'eau - bien qu'ils soient encore capables de se doucher tous les jours et de faire la vaisselle.



"Nous envisageons de creuser un puits, mais c'est cher et assez dangereux de le faire soi-même", explique-t-elle.



Ils prévoient d'installer l'eau chaude dans les mois à venir, car le mode de vie dans le désert fait qu'ils n'en ont pas eu besoin pendant l'été.



Whitney et Trent se concentrent maintenant sur l'extérieur et prévoient de construire leur propre serre pour commencer à cultiver et à faire pousser, car les zones du parc national sont "vertes et pleines de vie".



Ils pensent que leur déménagement a été un bon investissement, car un terrain voisin coûte désormais 65 000 euros.