Un élu canadien urine en pleine conférence vidéo: le mois dernier, il avait été filmé nu

William Amos s'est retiré temporairement de ses fonctions parlementaires après deux incidents survenus en visioconférence au Parlement. Le mois dernier, il était apparu nu, et récemment, il a été vu en train d'uriner alors que sa caméra était allumée.

Lors du plus récent épisode, M. Amos a été surpris en train d'uriner dans une tasse à café, a dénoncé l'opposition conservatrice dans un communiqué. "C'est la deuxième fois que M. Amos est surpris en train de se montrer nu à ses collègues de la Chambre des communes, et la Chambre, virtuelle ou non, doit être exempte de ce type de comportement inacceptable", a déclaré la députée conservatrice Karen Vecchio.



"Il s'agit d'un comportement habituel de la part de M. Amos et il est maintenant clair que les libéraux de Trudeau ont manqué à leur devoir d'offrir un environnement de travail sûr à la suite du premier incident", a-t-elle martelé dans un communiqué.



M. Amos, 46 ans, a annoncé qu'il se retirait "temporairement" de certaines de ses fonctions parlementaires tout en continuant de représenter sa circonscription de Pontiac. Et il a ajouté qu'il allait chercher "le soutien approprié", mais sans en préciser la teneur.