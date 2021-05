Un ÉNORME papillon de nuit trouvé sur un chantier en Australie

Au pays des kangourous, on trouve également d'impressionnants insectes...

En Australie, alors qu'il travaillait à la construction d'un nouveau bâtiment l'école au sud de Brisbane, la Mount Cotton State School, un ouvrier est tombé sur un énorme papillon de nuit. Il s'agit plus exactement d'un spécimen d'Endoxyla Cinereus, ou la teigne géante des bois, commun dans les zones côtières d'Australie, comme à Brisbane. Cette espèce peut avoir une taille jusqu'à 23 cm et pèse 30 grammes. Il s'agit du papillon le plus lourd du monde.

L'école primaire a publié des photos de l'impressionnant insecte sur les réseaux sociaux. Le directeur, Meagan Steward, a déclaré qu'il s'agissait d'une "trouvaille incroyable". Toutefois, le personnel et les étudiants n'étaient ne s'en sont guère émus. L'école étant située juste à d'une forêt tropicale, des créatures de toutes sortes apparaissent régulièrement sur les lieux.