Ce groupe américain donne un concert avec son public isolé dans des bulles gonflables pour éviter le covid 19 (vidéo)

Le groupe américain The Flaming lips a créé la sensation fin de la semaine dernière en organisant un concert anti-covid 19 dans l'état de l'Oklahoma aux Etats-Unis. Le public comme les artistes se trouvaient dans des bulles gonflables pouvant contenir jusqu'à 3 personnes au maximum, disposées sur des emplacements de 9 mètres carrés. Une bulle contenait assez d'oxygène pour plus d'une heure de concert et était équipé d'un ventilateur et d'une enceinte pour optimiser au maximum la qualité du son. Chaque bulle était également équipée de deux pancartes. Une indiquait: "J'ai trop chaud" et l'autre informait les organisateurs de votre besoin urgent: "Je dois aller faire pipi".

Les personnes étaient alors escortées avec un masque jusqu'aux toilettes.

A la fin du concert, c'est dans les fameuses bulles que le public a quitté les lieux jusqu'à la porte extérieure.