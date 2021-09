Un homme mène une expérience pour connaitre les sensations d’une femme enceinte: il n’arrive pas à sortir du lit (vidéo)

Maitland Hanley, de Bisbane, en Australie, fait sensation sur TikTok avec sa vidéo dans laquelle il tente de se mettre dans la peau d’une femme enceinte. Le jeune homme, devenu père récemment, a fixé à son corps deux melons pour la poitrine et une pastèque en guise de "baby bump".

La première étape de son expérience, se lever du lit le matin, a rapidement viré au fiasco, Maitland se tortillant en vain sur son matelas. Le reste de sa journée ressemblait à un vrai calvaire. Toujours lestés de ses fruits, le jeune papa a eu le plus grand mal à sortir de sa baignoire, faire les courses ou mettre ses chaussures.

"Je pensais que ce serait bien plus facile", concède-t-il à la fin de la vidéo. L’expérience a été regardée plus de 16 millions de fois sur le réseau social et suscité de nombreux commentaires amusés. "Le bébé se demande ce qui se passe avec tous ces mouvements brusques", plaisante par exemple Jenny. "J’ai presque fait pipi de rire", écrit encore Tracy.