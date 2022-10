Un hôpital américain présente les costumes les plus mignons de ses plus jeunes patients (vidéo)

L'unité de soins intensifs néonataux du Methodist Women's Hospital à Omaha dans l'état du Nebraska aux Etats-Unis présente les costumes les plus mignons de certains de ses plus jeunes patients. Selon l'hôpital, Connected Forever a fait don de plus de 40 costumes à ces bébés de l'unité néonatale de soins intensifs, aidant ainsi l'institution à offrir aux familles un petit moment de normalité alors qu'elles célèbrent le premier Halloween de leur enfant à l'hôpital.

L'organisation soutient les familles qui vivent une perte de grossesse, une perte de bébé ou un passage en unité de soins intensifs néonataux.