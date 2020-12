"Formidable" de Stromae version coronavirus: la reprise puissante d'un humoriste bruxellois (vidéo)

L’humoriste bruxellois Mizoo Point s’est inspiré du clip de Formidable, titre de Stromae sorti en 2013, pour parler de la situation que le monde vit depuis le mois de mars à cause de l’épidémie de coronavirus.

A travers sa version du tube de Stromae, l'homme de son vrai nom Hamza Essalouh dénonce une situation insupportable aux lourdes conséquences pour de nombreux secteurs.

Comme la plupart des artistes, l’humoriste est au chômage à cause de la crise sanitaire. "Vu qu’on ne sait plus monter sur scène, j’ai utilisé un médium similaire pour exprimer ma tristesse en chanson", a confié l'artiste à la Dernière Heure.



Si ce dernier a choisi de reprendre le titre de Stromae, ce n’est pas un hasard… "J’ai vu qu’il a fait son retour avec un live sur Instagram pour fêter les 10 ans de son label. J’ai alors voulu faire un petit clin d’œil en essayant de reproduire quelques images de son clip Formidable", confie le fan.

"21h59, il est temps de renter"



Comme l’interprète de Formidable, Mizoo Point débute son clip à la sortie du métro Louise à Bruxelles, mais cette fois-ci, c’est juste avant le couvre-feu imposé par le gouvernement, crise sanitaire oblige. "21h59, il est temps de renter, manger, se coucher… tristesse?. Eh ben ouais 2020?! C’est le couvre-feu, c’est le cauchemar fieu?!", chante-t-il, remplaçant le mot "Formidable" par "Freedom".



"On a perdu le goût, le goût de la vie, chantonne-t-il. On a perdu l’odorat, mais ça pue la merde?: élections, racisme, religion, mort, blabla bla. Ou va le monde?? S’il te plaît, dis-moi?!", poursuit-il.



© Youtube



"Mon quotidien est de plus en plus vide, ils ont appelé ça le Covid. Au début, je voulais faire des blagues. Je ne sais plus. Tout le temps sur mon gsm, je vis à travers les écrans. J’ai le seum. J’ai niqué ma connexion, ma 4G c’est mon viagra. J’en ai besoin parce que 2020, chérie, j’ai du mal avec toi (…) Mon seul ami en ce moment, c’est mon Uber-Eat et mon chat ainsi qu’un livre, deux, trois, sur comment la vie est belle sans toi", lance l'artiste.



"Amis/famille, on ne se voit plus (…) Tu as ramené la prison chez moi. Mais tu sais quoi?? Je crierai Freedom?! Parce que j’ai la foi et demain, tu ne seras plus là. Vas-y, va-t’en, il est temps de partir là, personne ne veut de toi. T’es un virus, une putain de merde quoi?!", enchaine l’homme de 27 ans.



"À cause de toi les commerces, la culture, la vie s’est arrêtée. Les restaurants ont fermé. Les salles de cinéma et de spectacles sont muets. Les gens ont du mal à payer leur loyer. Les médecins, les infirmiers, les superhéros oubliés", ajoute Mizoo Point dans sa version engagée.



