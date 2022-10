Ce livreur qui a laissé un message attentionné à des jeunes parents se fait couvrir de cadeaux par des étrangers

C'est une histoire particulièrement touchante qui a commencé dans une petite bourgade située dans l'état de Georgie, aux Etats-Unis. Un jeune homme qui avait décroché un job de livreur le temps des fêtes de fin d'année, en décembre 2021, a été attirée par des décorations laissées dans le jardin d'un particulier. Sur la pelouse avant d'une maison, se trouvait une énorme pancarte d'une cigogne annonçant l'arrivée d'un petit garçon.

Dallen Harrell, interloqué par cette décoration, a tenu à laisser un message aux habitants de cette demeure. Sur la sonnette de la porte d'entrée qui dispose d'une caméra, l'homme s'est penché et a dit: "Si c'est la maison 'C'est un garçon'... J'espère que tout va bien avec votre nouveau-né", a-t-il dit devant la caméra. Avant de poursuivre: "J'ai eu un enfant à peu près au même moment que vous, et j'espère juste que tout va bien. Dieu vous bénisse et joyeuses fêtes."

Jessica Kitchel, qui était en congé de maternité chez elle, à la maison après avoir accouché de son fils Chancy par césarienne le 14 novembre, a reçu une alerte sur son téléphone concernant une nouvelle vidéo et a été immédiatement bouleversée en regardant le clip de 26 secondes.

Elle a alors partagé ce clip sur Instagram en taguant la société pour laquelle le jeune homme travaillait."J'étais tellement époustouflée par le fait … qu'il a pris le temps de s'arrêter et de le faire, et plus encore qu'il était si observateur qu'il s'est souvenu que c'était la maison" C'est un garçon "avec la cigogne", le 36 ans a déclaré la jeune femme au journal Washington Post.

Cette vidéo devenue virale, des centaines de personnes ont alors commencé à envoyer des cadeaux à l'attention de ce gentil livreur et de son bébé.