Un mouton tente de séparer deux dindes en pleine dispute (vidéo)

Non, ceci n’est pas une recette de viandes tirée par les cheveux!

Sur une vidéo relayée récemment par le site Koreus, on voit bel et bien deux dindes en train de piailler et de se disputer avec ferveur… de part et d’autre d’une mouton.

La scène se passe ce qui semble être dans une ferme ou dans un parc animalier. On ignore exactement si le ruminant s’est imposé en obstacle face aux deux volailles ou si celles-ci se sont retrouvées par hasard autour de lui.

Toujours est-il qu’au bout de quelques secondes, on voit le mouton se retirer, laissant la prise de bec des dindes devenir un duel frontal… avant de foncer sur les poulettes pour les séparer!



Un mouton au centre dâ??un conflit - Web Zapping