Un nouveau mystérieux monolithe découvert en BELGIQUE dans un champ de patates (photos)

États-Unis, Roumanie, Royaume-Uni, Pays-Bas... Au fil des jours, les apparitions de monolithes en métal se rapprochaient de nous, il fallait s'attendre à ce que ce mystérieux objet apparaisse sur nos terres!



C'est chose faite depuis ce mardi, comme le rapporte le journal De Morgen. C'est en Flandre que le monolithe est apparu, à Baasrode, en Flandre-Orientale. Au beau milieu d'un champ de pommes de terre, l'étrange pilier en métal s'est dressé, sans qu'on sache qui est à l'origine de cela.

Où se situera la prochaine apparition?



La saga des mystérieux monolithes qui apparaissant partout dans le monde captive le monde entier. D'abord dans le désert étasunien, aujourd'hui dans un champ belge... Où se situera la prochaine apparition? Est-ce que le mystère sera révélé avant cela?



Photo: © Geert De Rycke



Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l'Utah, publiant une image de l'œuvre sur Instagram, et le proposant au prix de 45.000 dollars (environ 37.000 euros).

Même si beaucoup de théories farfelues sont nées, ces constructions, faites de métal brillant, semblent être l'œuvre d'humains. Autour de la colonne trouvée en Belgique, De Morgen indique que plusieurs traces de pas ont été remarquées. Le fermier Luc Vranken, propriétaire du champ, a certifié au journal ne pas savoir qui était derrière cela.



BELGA

Inutile de le chercher, le monolithe a déjà été retiré!