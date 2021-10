Un pêcheur thaïlandais devient MILLIONNAIRE après avoir découvert... du vomi de baleine (vidéo)

Lundi, Narong Petcharat, un pêcheur thaïlandais de 56 ans, est parti en mer comme d'habitude dans l'espoir de faire une bonne prise. Rien de bien particulier jusqu'à ce qu'il décide de regagner le rivage. Il tombe alors sur un objet insolite, pesant une trentaine de kilos. Intrigué, il s'y intéresse et il a bien raison, car il s'avère que c'est un vieux bloc de vomi de baleine.



Dit comme ça, ça ne donne pas vraiment envie de s'y attarder et pourtant, ce serait une grosse erreur. Cet objet s'est, en effet, transformé en ambre gris, une concrétion intestinale qui coûte très cher. En l'occurrence, ce pêcheur de la province de Surat Thani, dans le sud de la Thaïlande, va gagner plus d'un million d'euros, soit une véritable fortune.



Quant à ce fameux bloc de vomi, il pourrait être utilisé en parfumerie. Car si l'odeur de l'ambre gris est a priori nauséabonde, elle est atténuée après une très longue exposition à la lumière. Celle-ci fixe alors les odeurs plus fugaces.