Un photographe belge tombe par hasard sur un étrange manchot jaune: "Quelle chance!" (photos)

Parti vers l’Antarctique pour une expédition photographique, Yves Adams s’est retrouvé face un surprenant spécimen.

"Il semble que nous ayons désespérément besoin de nouvelles douces et jaunes", s’amuse Yves Adams en commentaire de son dernier post Instagram. Ce dernier lui vaut en effet un succès international grâce à la présence éclatante d’un manchot… jaune ! Une rencontre improbable alors que le photographe arrivait en Géorgie du Sud, une île britannique située dans le sud de l’océan Atlantique.



Yves Adams a pris le cliché au mois de décembre, mais l’a publié le 19 février. Enthousiaste, il détaille cette apparition étrange : "J'ai gagné à la loterie de la nature en voyant le plus beau manchot royal et en pouvant prendre des photos ! Alors que nous déballions nos canots pneumatiques après avoir débarqué sur une plage isolée de l'île de Géorgie du Sud, ce manchot royal leucistique s'est dirigé droit vers nous, au milieu d'éléphants de mer, d'otaries et de milliers d'autres manchots royaux. Quelle chance !"