Un photographe immortalise la tête de Poséidon dans les vagues en Bretagne

C'est à Lesconil, dans le Finistère que cette photo a été prise par Mathieu Rivrin. Il a photographié les vagues et dans un de ces clichés apparait le visage de Poséidon, dieu grec des océans.

"J’ai pris une série de photos en rafale et je n’ai rien vu sur le moment. C’est quand j’ai transféré mes photos sur l’ordinateur que j’ai vu cette ressemblance incroyable", a confié le photographe au Télégramme.

La ressemblance est troublante et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. "En vingt-quatre heures, j’avais déjà plus de 1,5 million de vues et cela n’arrête pas depuis", a noté Mathieu Rivin.

Pour certains, la ressemblance est flagrante, pour d'autres, plus sceptiques, il s'agit là d'une paréidolie. C'est-à-dire une illusion d'optique ou d'un mécanisme du cerveau qui associerait une forme à une apparence humaine ou animale.



©EPA - Statue de Poséidon