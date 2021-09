Un producteur indépendant réalise un film sur Voldemort: "C’est mon rêve depuis toujours"

"The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins", c’est le nom du nouveau film sur les origines de Voldemort qui vient de sortir. D’une durée d’environ 30 minutes, il est signé Joris Faucon Grimaud, un réalisateur français de Pont-Saint-Esprit qui a fait de son rêve une réalité.

Alors que la saga Harry Potter attire toujours plus de fans et de toute génération confondue, c’est un autre type de scénario qui vient juste de voir le jour. Le célèbre sorcier à lunettes n’en est pas le personnage principal et il ne s’agit pas d’une production Warner Bros…

"The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins", c’est le projet un peu fou d’un réalisateur français indépendant passionné par l’univers d’Harry Potter. Joris Faucon Grimaud rêvait d’une histoire sur les origines de Voldemort. Après trois années de production, il a enfin pu réaliser son rêve en sortant son film, le 15 septembre dernier.

Les débuts de Voldemort

Celui-ci retrace les débuts de Voldemort, le grand méchant de la saga Harry Potter, dans les années 1920 en Angleterre. Il était alors connu sous le nom de Tom Elvis Jedusor. Le film, d’une trentaine de minutes, est disponible gratuitement sur la plateforme Vimeo. Dans le rôle du personnage principal, on retrouve Maxence Danet-Fauvel. L’acteur français est connu pour avoir notamment joué dans la série "Skam", mais aussi dans le film "Le Diable au cœur".

Dans une interview accordée à Allociné, Joris Faucon Grimaud expliquait ce qui l’a motivé à réaliser ce projet. "C’est l’amour du cinéma, le rêve de mettre l’univers d’Harry Potter en image et aussi pour mettre un premier pas dans le cinéma. C’est mon rêve depuis toujours." Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet homme a du talent ! Les effets spéciaux sont impressionnants, dignes du cinéma hollywoodien.

Grâce à une campagne de financement participatif

Pour mener à bien ce projet, le réalisateur français a bien entendu obtenu l’accord des studios Warner Bros. Une campagne de financement participatif a également été nécessaire et, grâce au soutien des fans de la saga, Joris Faucon Grimaud a pu collecter 60.000 euros. De nombreux bénévoles ont collaboré à l’élaboration du film.

Nul doute qu’il aura beaucoup de succès quand on voit que la bande-annonce avait déjà attiré près de 1.250.000 curieux sur YouTube.