Un randonneur américain poursuivi par un cougar pendant plus de 6 minutes: "Va-t’en" (vidéo)

Kyle, un randonneur de l'Utah a eu la peur de sa vie il y a quelques jours suite à une rencontre terrifiante. Il a croisé un cougar qui a décidé de le traquer et de le poursuivre pendant plus de 6 minutes. "J'ai trouvé ce que je pensais être des lynx sur la piste pendant une course. Il s'est avéré que c'était des bébés cougars et que leur mère n'était pas contente de me voir. Elle m'a suivi pendant plus de six minutes en se montrant très agressive pendant que je remontais le sentier à reculons. Cette rencontre était très effrayante", a expliqué l'Américain.



L'animal a fini par s'en aller après avoir passé de longues minutes à suivre Kyle.



