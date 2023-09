Si on vous dit qu'un record du monde a été battu à la grand-messe de la brocante, vous allez sans doute penser qu'on vous parle de vieilles pièces ou de tas de moules, souvent dégustées lors de cet événement… Et bien pas du tout ! Ce samedi 2 septembre, le record du monde de la chenille la plus longue a été battu. Le record était jusque-là détenu par des Normands, depuis le mois de juin, avec une chenille composée de 3 945 personnes.