Un supporter américain se transforme en Hulk quand son équipe gagne: la vidéo fait le BUZZ

Tony Schultz soutient l’équipe des Milwaukee Bucks à fond. Le fermier américain fait le buzz après avoir déchiré son t-shirt à la manière de Hulk lors du match contre les Nets de Brooklyn. L’équipe a partagé les images sur son compte Twitter et la vidéo est devenue virale.

Tony Schultz est vraiment fan des Bucks, l’équipe de basket de Milwaukee aux Etats-Unis. Lors du match de jeudi soir contre les Nets de Brooklyn, il a été filmé en train d’arracher son t-shirt à la manière de Hulk, le super héros Marvel vert.

"On passait juste un bon moment. Je me suis laissé emporter par le moment, l’amour des Bucks, l’amour du Wisconsin," a expliqué Tony. Et cet amour est réciproque puisque les fans autour de lui ont lancé des t-shirts gratuits distribués avant le match. Ceux-ci ont malheureusement connu le même sort.

L’homme a également tourné une vidéo d’un arrachage de t-shirt sur le dessus son tracteur.