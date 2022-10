Un téléphone tout juste sorti propose une fonctionnalité révolutionnaire… Pas vraiment compatible avec toutes les activités

Le nouvel Iphone est à peine sorti il y a quelques jours: il s’agit du 14 et il propose évidemment tout un tas de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle fonction de détection des collisions a été pensée pour alerter les secours quand vous avez un accident de la route. Le téléphone enregistre les secousses, les freinages et autres signes d’une trajectoire déviée et si plus aucune activité n’est enregistrée après une vingtaine de secondes, alors les secours arrivent sous peu.

Les parcs d'attractions incompatibles

Une fonctionnalité sur le papier révolutionnaire mais qui rencontre déjà des obstacles… Dans les parcs d’attractions! En effet, le téléphone intègre les loopings et autres virages prévus dans les manèges comme s’il s’agissait de secousses annonçant un accident de la roue… De ce fait, à plusieurs reprises, des services de secours sont intervenus dans des parcs d’attractions outre-Atlantique.

Un phénomène qui a amusé plus d’un internaute… "Ca va foutre un bordel aux urgences!", "Faut être riche pour bénéficier des secours!", "Faudra bien faire attention!!", "Bon à savoir… ", peut-on notamment lire en commentaires sur une publication Instagram relatant l'information.

En bref, pensez à activer le mode avion et à laisser votre téléphone à terre quand vous grimpez dans une attraction!