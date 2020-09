Un veuf poste un message touchant: il reçoit des MILLIONS de messages de soutien

Tony Williams a posté un message à se fenêtre largement partagé sur les réseaux sociaux. Il fait part de sa solitude depuis le décès de sa femme. Depuis, il reçoit des millions de messages de soutien.

Tony a 75 ans et vit en Angleterre. Il a récemment perdu sa femme, Jo, d’un cancer du pancréas. Elle est décédée en mai, et depuis Tony est très seul. Ils n’ont pas eu d’enfant et l’homme n’a pas de famille proche. Il vit seul dans sa maison en attendant que le téléphone sonne.

Afin de rompre la solitude, il a publié des annonces dans le journal local et distribué des cartes de visites, mais ses tentatives sont restées vaines. Il a donc décidé d’accrocher un message à sa fenêtre sur laquelle on peut lire: "J’ai perdu Jo, ma charmante épouse et mon âme sœur. Je n’ai ni ami ni famille et personne à qui parler. Je trouve que le silence incessant 24 heures sur 24 est une torture insupportable. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider?"

Son histoire émouvante a fait le tour de la presse britannique et puis des réseaux sociaux. En quelques jours, Tony a reçu pas loin d’une centaine d’appels téléphoniques et des milliers de mails. Sur les réseaux, ce sont des millions de messages de soutien qu’on peut lire.

Parmi les innombrables inconnus au grand cœur qui lui ont tendu la main, il y en a quelques-uns que Tony a trouvé particulièrement touchants. "J’ai reçu un email hier d’une enseignante d’une école locale. Elle m’a demandé si cela me dérangerait si les enfants de sa classe m’écrivaient des lettres, explique-t-il au Daily Mail. J’ai trouvé cela très gentil et je l’ai contactée immédiatement pour lui dire que j’aimerais beaucoup cela."