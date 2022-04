Une ancienne playmate choque tout le monde en postant la photo d'une femme nue pour se moquer d'elle

Une ancienne playmate s’est attiré les foudres d’une bonne partie de la planète en postant la photo d’une femme nue pour se moquer de son corps.

Dani Mathers, qui a été élue playmate de l’année en 2015, a choqué tout le monde la semaine dernière à cause d’une photo postée sur Snapchat. Alors qu’elle se trouvait à la salle de sport le 14 juillet, elle a aperçu une femme nue sous la douche dans les vestiaires. Elle n’a pas aimé ce qu’elle a vu, trouvant la femme trop grosse et a décidé de partager une photo de la femme nue sur les réseaux sociaux en se moquant de son physique. "Si je dois voir ça, vous aussi", a-t-elle écrit sur la photo.



Mais ses fans n’ont pas apprécié cette blague de mauvais goût et lui ont fait savoir. Ils lui ont dit leur mécontentement en postant des messages sur Twitter. La playmate s’est excusée dans une vidéo, expliquant qu’elle avait seulement voulu envoyer la photo à une amie et qu’elle l’avait rendue publique par erreur. Mais cette explication n’a convaincu personne. "Dani Mathers : Si ton ‘excuse’ inclut ‘Je voulais seulement l’envoyer à une personne, pas à tout le monde’, c’est que tu n’as pas compris ce que tu as fait de mal", lui a écrit Mélissa A. Fabello.



La salle de fitness s’est, elle aussi, mêlée de l’histoire et a décidé de bannir la playmate à vie. "Son comportement est épouvantable et met l'intimité de chacun de nos membres en danger. Nous en avons discuté à l'interne et nous en avons par ailleurs informé la police", a indiqué le porte-parole de la chaîne de salles de sport, à TMZ.



Et les conséquences ne s’arrêtent pas là puisqu’elle va également être bannie de l’antenne de la radio où elle animait une émission depuis plusieurs années et qu'une enquête a été ouverte.