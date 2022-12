Une chienne errante accouche dans une crèche de Noël au Mexique (photos)

Une scène surprenante a eu lieu à l'intérieur d'une crèche de Noël mexicaine qui, construite grandeur nature par les habitants de Palenque, une ville du Chiapas, à l'est de Veracruz, a accueilli une naissance très particulière.





Oui, car l'espace laissé par l'enfant à naître a été occupé par une chienne errante qui l'a choisi pour donner naissance à ses chiots. Un choix et, surtout, un moment qui a ému les visiteurs et les autorités locales qui, à l'unisson, se sont pour une fois accordés sur une chose : "Il faut laisser la mère et les chiots tranquilles encore un peu".



En revanche, les images prises par Erick Guzman et diffusées par Frank Lopez et l'association de protection animale Dejando Huellitas SOS Palenque, ne laissent aucun doute, ce qui s'est passé relève d'une sorte de magie. Ainsi, pendant que les chiots profitent de la paille de la crèche et de la chaleur de leur mère, une course contre la montre s'engage entre les habitants et les associations. Tout le monde, en fait, aimerait adopter l'un des chiots. Certains ont proposé d'adopter la mère. Une fin heureuse pour cette histoire inattendue qui a réchauffé les cœurs.