Une clé ouvrant une tour datant du 11ème siècle restituée 50 ans après avoir disparu

Une clé qui ouvre les portes d'une tour normande du XIème siècle située dans le comté du Kent a été restituée avec une mystérieuse note près de 50 ans après sa disparition.

La clé en laiton a été envoyée par courrier à la commission chargée du patrimoine historique anglais "English Heritage", avec une note anonyme reconnaissant qu'elle avait été "empruntée". L'expéditeur mystère s'est excusé pour le retard.

Selon le journal du Guardian, cette clé tient toujours dans le trou de la serrure des portes de la tour St Leonard, bien qu’elle ne tourne plus.

De nouvelles serrures ont été placées à cette tour, construite entre 1077 et 1108, quelque temps après la disparition de la clé.

Une porte-parole de la commission "English Heritage" a déclaré que la clé, que l'on pensait avoir environ 100 ans, avait été "inexplicablement" rendue "avec une note alléchante".

Le mot disait: "Cher English Heritage. Veuillez trouver ci-joint, une grande clé pour ... la tour St Leonard, de West Malling, Kent. Empruntée en 1973. Renvoyée en 2020. Désolé pour le retard. Cordialement."

Roy Porter, conservateur principal des propriétés d’English Heritage, a déclaré: "C’est certainement l’un des messages les plus déroutants que nous ayons jamais reçus et juste à temps pour Noël! Nous ne savons pas comment elle a disparu. Nous n'avons aucune idée de qui l'aurait pris. Nous espérons que cette personne se présentera et nous aidera à relier les points de cette énigme. Cette clé a été envoyée à l'équipe du service client. Tout le monde a été incroyablement surpris de recevoir cette clé et enthousiasmé par son retour après si longtemps."

La commission en charge du patrimoine anglais demande à l'expéditeur de la note de contacter son équipe du service clientèle au 0370 333 1181 ou d'envoyer un e-mail à customersenglish-heritage.org.uk, en disant que contrairement aux livres de bibliothèque, il n'y aura pas d'amende pour un retour tardif.