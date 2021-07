Une étrange silhouette filmée en train de traverser une rivière: des internautes y voient une créature de légende (vidéo)

La légende de "Bigfoot" agite toujours la toile...

Les lecteurs de Tintin connaissent certainement le yéti, surnommé l’abominable homme-des-neiges, qui vit dans les montagnes tibétaines. Dans la famille des personnages velus de légendes, en Amérique du Nord, on parle du sasquatch ou de bigfoot. C’est que croient distinguer de nombreux internautes dans cette vidéo publiée début juillet sur YouTube (voir ci-dessous)



Un certain Eddie a partagé la vidéo et l’histoire qui l’accompagne sur un blog dédié au bigfoot : "Mon cousin faisait du kayak sur la rivière Cass, dans le Michigan, quand il a pris cette photo. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai envoyée à quelques personnes pour voir ce qu'elles disent. Certains disent que c'est Bigfoot portant un bébé Bigfoot, d'autres disent que c'est Bigfoot portant un cerf." Les plus sceptiques verront avant tout dans ces images un homme qui s’est déguisé pour faire le buzz…