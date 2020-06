Une femme accouche debout sur un PARKING sous les yeux médusés de deux policiers (vidéo)

Susan et son mari Joseph avaient choisi de donner naissance à leur enfant d'une manière originale, mais ils ne s'imaginaient pas vivre cet événement sur un paking de voitures!

La jeune femme devait accoucher dans un bain au sein de la maison de naissance Natural BirthWorks située dans le sud de la Floride. Malheureusement, leur bébé en a décidé autrement.

"Elle n'a simplement pas eu le temps d'arriver à l'intérieur"

Sur la vidéo, on voit la maman en train de crier, soutenue par son compagnon, alors que la sage-femme Sandy Lobaina se tient derrière elle. Ils sont à quelques metres de la maison de naissance... Sur le parking! Alertés par les cris de la maman, deux policiers qui patrouillaient dans le secteur s'approchent. "Vous avez besoin d'aide?", demande l'un. "Non, non, elle est là pour accoucher, elle n'a simplement pas eu le temps d'arriver à l'intérieur", répond la sage-femme, sur un ton très serein. Pile au moment où elle termine sa phrase, le bébé vient au monde! La maman n'a même pas eu le temps de retirer son short!

Les deux policiers sont médusés

Sous le regard médusé des deux policiers, la sage-femme et le jeune papa aident ensuite Susan à entrer dans le bâtiment.

Lobaina, la sage-femme, a expliqué aux journalistes de NewsChannel 5 qu'une naissance ne prend pas forcément toujours des heures: "Les bébés arrivent parfois très vite ... et vous devez être rapide, mettez vos gants et allez-y". Malgré son expérience, elle a rarement vécu de tels moments. "J'ai déjà vécu des naissances folles, mais celle-ci est une première!"