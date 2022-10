Une femme avec 80.000 euros de tatouages choquée quand elle découvre à quoi elle ressemblerait sans eux (vidéo)

Amber Luke, une Australienne, a dépensé plus de 80.000 euros en tatouages et a plus de 98 % de son corps recouvert d'encre. La femme de 26 ans a eu l'occasion de voir à quoi elle ressemblerait si elle ne les avait pas.



Le mannequin a commencé à transformer son corps en œuvre d'art après avoir été victime d'intimidation à l'école. Elle a participé à l'émission Transformed l'an dernier, où l'on a utilisé du maquillage pour recouvrir les tatouages d'Amber afin de lui montrer à quoi elle ressemblerait sans eux...

"Ça va être super excitant, vu que je ne me suis pas vue comme ça depuis que je suis toute jeune", avait lancé la jeune femme.



Le mannequin a ensuite été maquillé pour que ses tatouages ne soient pas visibles, mais cela a demandé beaucoup de travail.





La femme, originaire de Brisbane, en Australie, était très enthousiaste à l'idée de participer à l'émission, mais elle s'est regardée une seule fois et a dit qu'elle avait l'air "basique" sans ses tatouages. Elle n'a pas du tout aimé le résultat.



Amber a ensuite expliqué qu'elle s'était fait tatouer après avoir subi de nombreuses brimades à l'école.



© Truly



Une fois le processus terminé, Amber a déclaré : "Oh mon Dieu. Je ne sais même pas comment réagir. Jésus-Christ, j'étais tellement basique. Je déteste ça, parce que j'ai l'impression d'être à nouveau une adolescente, et ça me perturbe vraiment. Je n'aime vraiment pas ça du tout."



Vikki, la maman d'Amber, a ensuite fait une apparition dans l'émission, et a dit : "Où est ma fille ? Je t'aime bien avec tes tatouages. Je suis tellement habituée à ce que tu sois toi avec tes tatouages. C'était une belle expérience, car on n'a pas souvent l'occasion de remonter le temps et de voir à quoi ressemblait sa fille à cet âge. C'était choquant pour moi. J'aimais vraiment son apparence, mais j'aime la façon dont elle ressemble maintenant, dans le présent, avec ses tatouages."



Amber a déclaré qu'elle se sentait parfois comme un "extraterrestre" lorsqu'elle sortait en public, car les gens s'arrêtaient et la dévisageaient, car elle a des tatouages sur le visage, les bras, les jambes et à peu près partout ailleurs.