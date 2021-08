Une femme BANNIE du zoo d’Anvers à cause de sa "relation" avec un chimpanzé: elle embrasse Chita à travers la vitre (vidéo)

Adie a été bannie du zoo d’Anvers à cause de sa relation émotionnelle de longue date avec un chimpanzé. L'habitante de Deurne admet avoir une relation étroite avec Chita. Les responsables du zoo affirment que cela pose des problèmes à l'animal car les autres singes l'ignorent désormais, selon un reportage d'ATV.be, relayé par le Daily Mail.

La Flamande a rendu visite au chimpanzé chaque semaine pendant quatre ans. Elle croit avoir une "relation" avec l'animal. Elle embrasse le singe à travers la vitre et est persuadée qu’il l’aime. Lorsqu'elle se rend au zoo, Chita s'approche toujours joyeusement, après quoi les deux jouent ensemble à travers la vitre pendant un moment. Mais selon le zoo, ce n'est pas bon pour le bien-être du singe. Le reste des chimpanzés l'excluent chaque fois qu'il a eu un contact avec les humains. Et Adie est au cœur de tout cela.



"J'aime cet animal et il m'aime. Je n'ai rien d'autre. Pourquoi veulent-ils m'enlever ça ?", a dit la femme à ATV. Cette dernière ne comprend pas la décision du zoo.



Elle a affirmé qu'il était injuste que les autres visiteurs puissent voir Chita, mais pas elle, ajoutant: "Nous avons une liaison". "D'autres dizaines de visiteurs sont autorisés à entrer en contact. Alors pourquoi pas moi ?".

Pourtant, le zoo agit dans l'intérêt de l'animal. "Lorsque Chita est constamment entouré de visiteurs, les autres animaux l'ignorent et ne le considèrent pas comme faisant partie du groupe", a déclaré à l'ATV Sarah Lafaut, soignante du zoo.

Chita est maintenant ostracisé et souvent seul, a rapporté le site. "Un animal qui est trop centré sur les gens est moins respecté par ses pairs. Nous voulons que Chita soit un chimpanzé autant que possible", a-t-elle poursuivi.



"Bien sûr, nous sommes heureux que nos visiteurs se sentent si impliqués avec les animaux, mais le bien-être des animaux passe avant tout ici. Chita a été amené au zoo il y a 30 ans parce qu'il était un animal de compagnie à l'époque et qu'il était devenu ingérable. Il a appris le comportement des chimpanzés avec nous, mais l'intérêt pour les humains est resté", a déclaré la soignante à Radio 2 Anvers, selon LadBible.



Les chercheurs ont constaté que les chimpanzés qui ne sont pas exposés très tôt à d'autres chimpanzés ont des problèmes de comportement, ce qui peut influencer la dynamique sociale au sein des groupes.