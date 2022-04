Une influenceuse russe s'insurge contre Chanel qui a retiré ses produits de la vente en Russie (vidéo)

De plus en plus de marques retirent leurs produits de la vente en Russie en raison de la guerre en Ukraine. Choix engagé ou pas, il n'est pas toujours apprécié des locaux russes qui se sentent punis à cause de la démesure de leur président.

Ce mercredi 6 avril, l'Instagrameuse Victoria Bonya, suivie par 9 millions d'abonnés a publié une vidéo dénonçant cette pratique et a ciblé particulièrement Chanel. Cette russe immigrée à Monaco s'insurge de la décision de la marque de luxe qui consiste à refuser toute vente à un ressortissant russe, peu importe où il vit et achète, si le produit coûte plus de 300€.

Pour montrer son mécontentement, Victoria Bonya s'arme d'une paire de ciseaux et découpe le sac à main bestseller de Chanel, qui lui coûte plusieurs milliers d'euros, en demandant: "Si Chanel ne respecte pas ses clients, pourquoi doit-on respecter la maison Chanel?".

Cette vidéo a provoqué de nombreuses réactions et la marque, en réalité tenue par les sanctions internationales envers la Russie, s'est expliquée dans un communiqué: "Nous sommes désolés du malentendu que cela a généré, car le respect de tous nos clients, d’où qu’ils viennent, est une priorité pour Chanel".