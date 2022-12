Une maman HORRIFIÉE en découvrant que sa fille a ouvert tous ses cadeaux avant Noël: "Je suis plus qu'énervée" (vidéo)

Chloé, une mère de famille, a été horrifiée après avoir découvert que son enfant effronté avait ouvert tous ses cadeaux de Noël avec deux jours d'avance. L'utilisatrice de TikTok @chloevizor1234 a téléchargé une vidéo montrant la scène de désastre qu'elle a trouvée dans sa chambre.



La plupart des papiers d'emballage avaient été arrachés des cadeaux par la fille espiègle. "2 jours avant Noël", a légendé la mère en colère.



On peut entendre Chloé dire : "Je suis plus qu'énervée. Ma fille de 4 ans est venue dans la chambre alors qu'elle était censée être au lit."



Sa vidéo a été vue plus d'un demi-million de fois, et de nombreuses personnes ont vu le côté drôle de la situation.



L'un d'eux a plaisanté : "Elle a gâché Noël pour elle-même." Un autre a ajouté : "Remballons et faisons comme si rien ne s'était passé. "Elle n'a que 4 ans, bien sûr qu'elle est excitée."