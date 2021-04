Une Playstation 5 s'envole à 20.000 euros sur un site d'enchères: c'est 40 fois son prix initial

Les nouvelles Playsation 5 sont actuellement compliquées à trouver en magasin. Leur prix avoisinne 500 euros dans le commerce, mais une impatiente a déboursé 20.000 euros pour en obtenir une.

20.211 euros pour une Playstation 5, voilà le montant qu’a décidé de mettre une acheteuse sur le site d’enchères Vavabid.be. Le site a en effet mis quelques PS5 aux enchères et les mises dépassent de très loin le prix de 500 euros en magasin.

"Un truc incroyable est en train de se passer sur Vavabid, le site vend des PS5 et la première est partie pour plus de 20000 euros et la deuxième est déjà à plus de 15000 euros alors qu'il reste encore 4 heures pour enchérir. C'est incroyable que les gens puissent payer aussi cher pour une console de jeu qui vaut 500€ à la base," s’étonne David via le bouton orange Alertez-nous.

La dernière console n'a pas dépassé ce montant puisqu'elle est partie à un peu moins de 19.000 euros sur la plateforme d'enchères Vavabid. Cette dernière est un des leaders en la matière en Belgique francophone.