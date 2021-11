Une vache dans… le toboggan d’un parc aquatique (vidéo)

Ce sont des images que nous ne sommes pas habitués à voir, et pourtant une vache s’est bel et bien retrouvée dans le toboggan d’un parc aquatique au Brésil. Cette drôle d’histoire s’est déroulée samedi dernier, non loin de la métropole de Rio de Janeiro.



Le bovin était en route avec le reste du troupeau pour l’abattoir, lorsqu’il a réussi à s’évader avant d’entrer dans un parc d’attraction. Il a ensuite escaladé les escaliers d’un toboggan, pour terminer son aventure dans la piscine.



Que les défenseurs des animaux se rassurent, la vache se porte bien. Elle va même échapper à la mort, vu que les propriétaires des lieux ont décidé de la garder comme animal de compagnie. Pour la petite histoire, elle se prénomme maintenant "Toboga", qui signifie toboggan en portugais.