Voici la maison la plus sécurisée de Belgique: inachevée, elle est mise en vente à un prix ASTRONOMIQUE (photos)

La maison la plus sécurisée du pays se trouve dans le Brabant flamand, à Keerbergen. Inachevée, elle est mise en vente.

C'est sur le site d'Engel & Völkers que cette maison est mise en vente. La propriété compte 14 chambres, 5 salles de bain, une piscine... mais ce n'est pas ça qui fait sa singularité. Comme l'explique l'ingénieur Erwin Welleman à Het Nieuwsblad, "la maison a été construite selon trois grands piliers: la sécurité, la qualité et le confort".

"Il y a une protection contre les coups de foudre directs, les courts-circuits, l'électrocution défaillante, le feu, la fumée et le gaz, les attaques et les agressions, continue-t-il. Toutes les applications qui fonctionnent via l'internet peuvent être piratées. Je garantis que même les services de sécurité tels que la NSA, le FSB ou MOSAD n'arriveraient pas à compromettre la sécurité des habitants de cette maison."





Si l'ingénieur a voulu construire une telle maison, son passif y est pour quelque chose. En effet, son fils a failli mourir noyé tandis que son cousin a été électrocuté. Il a également vu des maisons brûler à cause de la foudre.

La propriété fait 1.263 mètres carré. Elle comprend un bunker entièrement équipé avec des batteries et un groupe électrogène de secours. Un coffre-fort s'y trouve pour les objets de valeur.



