Voici la première chanson de Noël créée spécialement pour les chiens (vidéo)

Vive le vent d'hiver, All I Want for Christmas Is You, Mon beau sapin... votre chien reste insensible à tous les classiques de Noël ? Il y a désormais une solution pour lui : la chanson "Raise The Woof". Elle a été spécialement conçue pour faire frétiller de la queue nos amis canidés.



Le morceau, plutôt reggae, contient des sons hautes fréquences, des aboiements, des bruits de jouets qui couinent. Il s'adresse visiblement à un public de chiens anglophones, puisqu'on y entend des instructions et des compliments dans la langue de Shakespeare : "Sit !" (assis), "Dinner time !" (C'est l'heure du dîner) ou encore "Good boy" (bon garçon).

