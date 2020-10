Ils ont créé le bureau RÊVÉ pour faire du télétravail (vidéo)

"Improv Everywhere", un collectif originaire de New York a imaginé le bureau parfait pour travailler durant cette période de coronavirus. Une chose est sûre, il respecte parfaitement la distanciation sociale. Il s’agit d’un radeau sur lequel a été placé le matériel nécessaire à l’employé, en y ajoutant même une fontaine à eau.

Le bureau a été placé le long de l’East River, sur une plage de Brooklyn. L’ordinateur, alimenté par des batteries de bateau, permet à l’employé de travailler avec une vie imprenable sur Manhattan.

"Pour notre dernière mission, nous avons créé le bureau le plus éloigné socialement de New York au milieu de l'East River. Le bureau flottant comprenait un refroidisseur d'eau, un ordinateur à piles avec Internet en état de marche, et une variété de meubles de bureau contemporains. Les travailleurs ont été transportés au bureau par une navette au Main Street Park de Brooklyn.

L'espace de travail offrait une vue imprenable sur le pont de Manhattan, le pont de Brooklyn et la ligne d'horizon de Manhattan, ce qui constituait l'arrière-plan de Zoom. Les New-Yorkais sur terre et sur mer ont été surpris et ravis. Ce projet non autorisé était une collaboration avec le Tideland Institute", a expliqué le collectif sur Youtube.



