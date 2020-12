Voici pourquoi cette Texane mord quotidiennement une bouchée dans le sandwich de son époux

Une femme a révélé la raison "adorable'' pour laquelle elle mord quotidiennement une bouchée dans le sandwich de son mari avec lequel elle est mariée depuis 41 ans.

Tracy Howell, du Texas, a posté sur Facebook une photo du fameux sandwich emballé dans un sac en plastic et prêt à être dégusté le lendemain. Elle explique ce que symbolise cette bouchée. Cela veut dire que j'ai "déjeuné avec lui'' pendant qu'il était au travail.

Et Tracy de raconter d'où lui est venue cette idée: "Clifford et moi sommes mariés depuis près de 41 ans et je prépare son déjeuner tous les jours depuis le premier jour."

"A l'occasion, je le rejoignais sur le chantier et je déjeunais avec lui. Il a fait le commentaire une fois que le déjeuner était meilleur lorsque vous le partagez avec quelqu'un que vous aimez. Peu de temps après, en préparant son sandwich un soir, j'en ai pris une bouchée avant de le ranger."

Quand il est rentré chez lui (bien avant les téléphones portables), l'homme a commenté que quelqu'un avait pris une bouchée de son sandwich.

"Je lui ai dit que puisque je ne pouvais pas le rejoindre pour le déjeuner, j'ai pris une bouchée pour qu'il sache que j'étais en pensée avec lui..."

"Je continue à le faire fréquemment (à moins que ce ne soit du thon ou du piment), et il continue de dire:"J' ai vu que tu m'as rejoint pour le déjeuner aujourd'hui et c'était vraiment bien".