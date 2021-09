Vous ne devinerez jamais ce que cette femme retrouve dans sa voiture... (vidéo)

C'est une vidéo surprenante qu'une Américaine vivant dans la ville de Asheville en Caroline du Nord a postée sur son compte TikTok. La jeune femme qui souhaite utiliser son véhicule, se rend compte avec surprise que sa portière avant est ouverte alors qu'elle porte une caisse de pommes. Elle approche de sa voiture et se rend compte qu'un petit ours noir a pris la place du conducteur. Elle tente alors de fermer la porte avant de s'enfuir et d'émettre un cri de peur.

Sur la vidéo filmée par les caméras de surveillance, on peut voir l'ours ouvrir la porte du véhicule quelques minutes avant d'avoir été "dérangé" par la propriétaire de la voiture.

Asheville est situé dans la chaîne de montagnes des Appalaches et elle est connue pour sa grande population d'ours noirs. Des ours sont souvent surpris et filmés dans les propriétés de la région.