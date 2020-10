Vous voyez des carrés bleus partout sur Instagram? Voici pourquoi

De nombreuses personnes publient des un carré bleu sur leur compte Instagram. Stars et anonymes s’y sont mis avec le #FreeUyghurs.

Vous voyez depuis quelques jours des carrés bleus qui inondent Instagram. Comme sur le compte de Matt Pokora, ces publications sont souvent accompagnées de ce texte: "Des millions de musulmans Ouïghours sont enfermés et torturés dans des camps de concentration en Chine. Non pour ce qu’ils ont fait, mais pour ce qu’ils sont. C’est le plus grand internement de masse du 21ème siècle. Il faut y mettre fin. #FreeUyghurs."

Ce hashtag a été lancé le jour de la fête nationale chinoise par un député européen, Raphaël Glucksmann, et la présidente de l’Institut Ouïghours d’Europe, Dilnur Reyhan. Ils ont été rapidement suivi par Omar Sy, Laeticia Hallyday, Géraldine Nakache, et d’autres.

Les Ouïghurs sont au nombre de 12 millions en Chine. C’est un peuple à majorité musulman.