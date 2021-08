Yasmin est obsédée par la couleur ROSE: "Mes proches pensent que je suis folle" (vidéo)

Tous les éléments de la vie de Yasmin Charlotte sont roses. L'amour de la Suissesse de 33 ans pour cette couleur se reflète dans sa maison, où elle a créé sa propre "maison de poupée rose". Non seulement sa maison est rose, mais toute sa garde-robe l'est aussi puisqu'elle n'a acheté et confectionné que des vêtements roses et a jeté sa dernière paire de jeans bleus à l'âge de 19 ans.



L'amour de Yasmin pour cette couleur a commencé à l'âge de 12 ans, lorsque sa mère lui a acheté un pantalon rose et qu'elle a commencé à collectionner des objets roses. Vingt ans plus tard, la couleur occupe une place centrale dans sa vie. Elle porte et aime toutes les nuances de rose. "Ce que j'aime vraiment dans le rose, c'est qu'il s'agit d'une couleur féminine et joyeuse, mais aussi d'une couleur douce et puissante. Elle est tout simplement différente de toutes les autres couleurs", dit-elle. "Mes proches pensent que je suis folle", explique la jeune femme, précisant cependant que certains sont plus tolérants.