Orelsan annoncé aux Ardentes à Liège après Stromae ou Sexion d'assaut

Le rappeur français Orelsan se produira aux Ardentes à Liège, en juillet 2022, ont annoncé vendredi les organisateurs du festival.

Après deux années de report en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures fixées en vue de réduire la propagation, le festival Les Ardentes est programmé du 7 au 10 juillet 2022. Une édition qui devrait se dérouler sur le nouveau site de Rocourt. Le site de Coronmeuse ne pouvant plus être occupé en raison du projet de développement d'un éco-quartier. Vendredi, les organisateurs ont annoncé la venue d'Orelsan le dimanche 10 juillet. Le rappeur français vient ainsi rejoindre à l'affiche de l'édition 2022 des artistes comme Stromae et Freeze Corleone précédemment annoncés et qui assureront la clôture du festival le 10 juillet. Tyler, the Creator ; PNL ; Megan Thee Stallion ; Ninho ; Damso et Sexion d'assaut sont également à l'affiche des Ardentes 2022.