La belle histoire du jour: comment un chien a retrouvé la trace d'un homme atteint d'Alzheimer disparu depuis 3 jours

C'est une histoire qui se termine bien. En France, un chien est parvenu à retrouver la trace d'un homme atteint d'Alzheimer qui était disparu depuis 3 jours. Cette intervention héroïque est racontée par les gendarmes du Calvados sur leur page Facebook.

Le 16 juillet dernier, un homme âgé de 77 ans disparaît près de la commune de Bayeux, en Normandie. L'homme est atteint d'Alzheimer. Rapidement, les secours et les forces de l'ordre sont alertés et déploient un large dispositif de recherche. "Équipes cynophiles, motos tout-terrain, drone, hélicoptère équipé d'une caméra thermique, patrouilles de militaires d'active et de réservistes... plus d'une cinquantaine de gendarmes ont participé activement aux recherches", écrit la gendarmerie du Calvados sur sa page Facebook.

Durant les premiers jours, les recherches ne donnent rien. Jusqu'à l'intervention du chien prénommé "Paddle" et appartenant à l'équipe cynophile d'Evreux, le 19 juillet. "Rapidement, le chien suit une piste qui conduit les militaires à l’extrémité du village de Sommervieu, à proximité d'un champ de maïs. Et alors que le chien marque le pas, un riverain s'approche en courant des militaires et déclare entendre des appels au secours depuis le champ de maïs situé près de sa maison. Sans perdre un instant, les militaires s'engagent dans le champ en suivant le chien et retrouvent le septuagénaire, allongé dans le champ de maïs, très affaibli et un peu blessé, mais conscient", peut-on lire.

Grâce à cette intervention héroïque et à une prise en charge rapide par les secours, les jours de la victime ne sont pas en danger. L'homme a pu être conduit à l'hôpital.