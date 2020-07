Un membre proche de la famille de Donald Trump testé positif au coronavirus

(Belga) La petite amie de Donald Trump Junior, fils aîné du président des Etats-Unis Donald Trump, a été testée positive au Covid-19, a rapporté vendredi le New York Times.

Kimberly Guilfoyle, une avocate et ancienne présentatrice de la chaîne Fox News, est une des principales responsables du financement de la campagne du président Trump en vue de sa réélection en novembre prochain. Elle se trouvait vendredi soir au Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, pour assister au discours du président et au feu d'artifice de la fête nationale du 4 juillet. Testée positive après un examen de routine pratiqué auprès de toute personne susceptible de se trouver en contact direct avec le président, Mme Guilfoyle, 51 ans, a été immédiatement placée à l'isolement, a rapporté le New York Times. "Elle va bien, elle sera testée à nouveau pour vérifier car elle est asymptomatique", a déclaré au journal un autre haut responsable du financement de la campagne du président Trump, Sergio Gor. "Donald Trump Junior a été testé négatif, mais par mesure de précaution il s'isole lui aussi et a annulé toute apparition publique", a-t-il ajouté. Selon le New York Times, Mme Guilfoyle n'a pas voyagé dans l'avion du président pour se rendre au Mont Rushmore. Donald Trump Junior, 42 ans, et elle prévoient de regagner la côte est des Etats-Unis par la route après les célébrations, précise le journal en citant l'entourage du couple. (Belga)