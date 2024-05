24 heures au Moulin Rouge: les métiers d'art, stars des coulisses à la scène

Partager:

Même amputé provisoirement de ses ailes, le Moulin Rouge, le plus célèbre cabaret du monde, ne fait jamais relâche: 365 soirs par an, ses deux shows, dans un tourbillon de plumes, de strass et de paillettes, réunissent au total 1.700 spectateurs, dont la moitié d'étrangers. Sur scène, 60 artistes, dont les emblématiques "Doriss Girls" du nom de la légendaire chorégraphe du Moulin, Doris Haung, présentent à 21H et 23H30 la revue "Féérie" dans un hommage au cirque et à la Ville Lumière de 1900 à nos jours, avant l'incontournable French Cancan, spécialité maison immortalisée par Toulouse-Lautrec.

Réalisés selon les techniques de la haute couture, près de 1.000 costumes sur mesure nécessitant jusqu'à 250 heures de montage, 800 paires de chaussures (du 37 au 47 !) sans oublier chaque année trois kilomètres de boas en plumes d'autruche d'élevage, sont nécessaires et font appel à de nombreux métiers d'art d'exception, stars méconnues des coulisses à la scène. Avant et après la représentation – et parfois même pendant -, les petites mains s'agitent et les machines à coudre crépitent pour entretenir la garde-robe et les accessoires des artistes du Moulin: "Nous jouons tous les soirs. Les costumes s'usent... Pourtant, le spectacle doit toujours être le même, au plus haut de la qualité", souligne à l'AFP Jean-Victor Clerico, 38 ans, directeur général du cabaret qui fête ses 135 ans. - "Transmission des savoirs" -

Dans la même famille depuis quatre générations, le Moulin Rouge vient de créer dans ses murs une "cité des métiers d'art" regroupant les derniers ateliers français de plumasserie et de broderie, notamment. "Ces entreprises du patrimoine vivant risquaient de disparaître, alors qu'elles sont indispensables pour le spectacle. C'était le devoir du Moulin de pérenniser leur existence, tout en permettant la transmission des savoirs vers les jeunes générations", ajoute M. Clerico. Costumière du Tout-Paris du spectacle depuis les années 60, Mine Vergès, 88 ans, a été l'une des premières à rejoindre cette cité. Son atelier fournit et entretient les costumes de la troupe, tout en conservant sa clientèle propre. On lui doit récemment la robe de Nana Mouskouri pour la cérémonie de passation de la flamme olympique à Athènes.