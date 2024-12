40 ans après la sortie du tube "On va s'aimer", Gilbert Montagné doit renoncer à ses droits d'auteur: que s'est-il passé?

Gilbert Montagné a été condamné en Italie, accusé d’avoir plagié la chanson "Une fille de France" de Gianni Nazzaro. Le 9 octobre dernier, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en faveur des Italiens. Lui et le parolier du tube ne toucheront plus un centime pour cette chanson.

Ironie du sort, Gilbert Montagné avait déjà poursuivi Flunch... pour plagiat de cette même chanson. L’enseigne de restauration en libre-service avait repris "On va s’aimer" et l’avait transformé en "On va Fluncher". À cette époque, en 2009, le chanteur a remporté la bataille juridique et a touché 30.000€ en dommages et intérêts.

Peu après, en 2012, Gilbert Montagné et son parolier, Didier Barbelivien sont accusés de plagiat par Gianni Nazzaro, l’interprète d’"Une fille de France". Pendant plus de dix ans, ils refusent de verser les droits de leur musique à Michel Cywie et Jean-Max Rivière, les deux artistes derrière la création de la chanson originelle.

Pourtant, si aucune décision de justice n'avait été rendue en France, ce n'est pas le cas de l'Italie qui a décidé d’assigner en justice Gilbert Montagné, Didier Barbelivien, leurs sociétés d’édition ainsi que la SACEM pour bloquer les royalties. Ils réclament également 1,67 million d’euros de rattrapage de droits d’auteur. Le 9 octobre dernier, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en faveur des Italiens.

Gilbert Montagné et Didier Barbelivien doivent donc payer 30.000 euros de dommages et intérêts et renoncer à leurs droits d'auteur.