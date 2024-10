Affaire Mbappé: le joueur réserve ses explications à la justice alors que la presse s'emballe

- Enquête secrète -

Pour l'heure, le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol, après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms.

Quant aux médias suédois, qui avaient affirmé la veille que la star était au cœur des investigations, ils ont depuis avancé que la plaignante avait subi un examen médical, porté plainte et été interrogée. Puis que des prélèvements ont été effectués dans une chambre du Bank Hotel, où Mbappé et son entourage ont logé et qu'un pantalon noir, un haut et une culotte ont été saisis par la police.

Dans une première intervention médiatique, Me Marie-Alix Canu-Bernard affirmait dans la foulée que le joueur était "stupéfait" de voir son nom cité par les médias dans l'enquête, tout en assurant qu'il était par ailleurs "serein" car "il n'a rien à se reprocher".

L'avocate pénaliste dépêchée par le cercle de Mbappé pour le défendre a par ailleurs dit ne pas savoir si la star était bien visée par la plainte.

Et pour cause: en Suède, lorsqu'une enquête est en cours, elle est secrète et ni le suspect ni aucune autre personne ne sont au courant de ses développements, explique à l'AFP Malin Kühn, une procureure invitée à éclairer le fonctionnement de la justice de son pays.

- "Déferlement médiatique" -

Ce secret est destiné à protéger l'intégrité de l'enquête, mais aussi le suspect, au cas où l'affaire serait classée à un stade très préliminaire.

Et "quand les soupçons sont suffisamment forts, on peut commencer à envisager d'interroger le suspect", précise-t-elle. Si la police poursuit ses investigations et que Mbappé y est effectivement lié, il sera alors invité à donner sa version des faits.

Franck FIFE

Loin de ce "déferlement médiatique" selon son avocate, Mbappé a repris l'entraînement, après sa blessure, avec ses coéquipiers du Real Madrid.

Le club champion d'Europe, qui se garde de communiquer officiellement sur ce sujet, soutient sa star et ne s'inquiète pas outre mesure des conséquences potentielles des accusations qui visent indirectement l'attaquant, qualifiées de "plus gros fake de l'histoire du sport" par une source interne, contactée par l'AFP.

Jeudi, le Real a d'ailleurs diffusé sur son site internet une vidéo, tournée le 8 octobre, dans laquelle Kylian Mbappé s'est dit "très heureux" d'avoir été sacré joueur du mois de septembre par les supporters merengue.

Le club champion d'Espagne se déplace au Celta Vigo samedi lors de la 10e journée de Liga, sans que l'on sache encore si le Français prendra part à la rencontre. La conférence de presse vendredi à la mi-journée en présence de l'entraîneur Carlo Ancelotti permettra peut-être d'en savoir plus.

Pendant ce temps où l'enquête à Stockholm poursuit son court, le feuilleton Mbappé pourrait lui bien continuer sur le plan médiatique.